Февраль 12th, 2020

Отца Линдсей Лохан арестовали

Отец Линдсей Лохан Майкл арестован полицией за домашнее насилие.Его екс-жена Кейт Мейджор написала заявление,в котором обвиняет Майкла в избиении.

Кейт рассказала, что Лохан напал на нее в ее доме. Это произошло после ссоры. Причиной нападения стало то, что Мейджор обвинила Майкла в измене. Она заявила, что бывший пользовался услугами эскорта в Хьюстоне, когда ездил туда в командировку.

Кейт призналась, что бывший уже некоторое время следил за ней и угрожал. Когда он напал на нее, Мейджор удалось убежать. Она добралась до квартиры своего адвоката и оттуда позвонила в полицию.



