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На вилле в Испании нашли тела двух известных бизнесменов из России

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Двое россиян погибли в городе Дения в Испании. Мертвых мужчин — их издание Información называет бизнесменами — нашли в загородном особняке, которым владел один из них.

В момент ЧП предприниматели, вероятно, спали. Трупы находились в кроватях, стоящих в двух разных комнатах.

Обнаружил тела один из подчиненных хозяина виллы. Он прибыл к дому, обеспокоившись тем, что его руководитель не выходит на свзяь.

Бизнесменам было по 62 года. Предварительной причиной смерти называется отравление угарным газом. Работающий на газе котел оказался неисправен.

Category: Новости, Россия ﻿
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