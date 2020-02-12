Февраль 12th, 2020

На фотографиях гуппы Дятлова был замечен мертвый шаман

На архивных фото погибшей тургруппы Дятлова обнаружено тело неизвестного человека. Это дает новую пищу для размышлений о судьбе тургруппы

На туристов-лыжников, которые погибли в 1959 г. при таинственных обстоятельствах, могли напасть местные жители из-за того, что ребята осквернили своим присутствием некий религиозный обряд. Данную версию, приводит Валентин Дегтерев.

Он внимательно изучил архивные фотографии и рассмотрел интересные детали, на которые, по словам уральского исследователя, до него никто не обращал внимания. Исследователь признался, что четкость материалы приобрели благодаря обработке изображений в графическом редакторе.

«На фотографии лес, в лесу стоят нарты (полозья удачно попали в кадр), на нартах на доске лежит покойник. Голова его хорошо видна на фотографии», – поделился Дегтерев.

Он отметил, что, на восстановленном снимке изображено тело покойного охотника-манси. Именно этот северный народ практиковал подобный способ захоронения. Также, по мнению блогера, это мог быть погребенный в открытых нартах шаман.

Впрочем, пролить свет на тайну дятловцев исследователю до конца так и не удалось, поскольку неизвестно, зачем туристам понадобилось тревожить останки, да еще и запечатлеть их. Именно это действие, считает Дегтерев, вызвало негодование местных жителей.

Следующий кадр, который был сделан незадолго до гибельного выхода из гостиницы, расходится с общепринятой версией, что лыжники из группы Дятлова были безоружны. На фото блогер заметил нож, напоминающий мачете, и патроны.

«Следовательно, группа Дятлова была хорошо вооружена, что опровергает утверждения об их беззащитности. Впрочем, это оружие их так и не спасло от группы преступников, напавших на них ночью», — поясняет «сыщик».

Перевал назван в честь Игоря Дятлова – руководителя экспедиции. Туристы намеревались покорить высоту 1 тыс. 79 м Приполярного Урала. В ночь на 2 февраля 1959 г. 9 дятловцев во главе с наставником погибли при загадочных обстоятельствах.

Бытуют такие истории, как встреча с инопланетными существами или проникновение в зону, где испытывалось секретное оружие. Также выдвигают более приземленные версии бытового характера. К примеру, члены группы могли стать жертвами зэков или аборигенов.