Февраль 12th, 2020

Кристен Стюарт рассказала как изменяла Роберту Паттинсону с его другом

Кристен Стюарт рассказала как изменяла Роберту Паттинсону с его другом и как это повлияло на их дальнейшую жизнь.

Все мы знаем, что после съемок популярной саги о вампирах «Сумерки», у актеров завязался роман и в жизни. Кристен Стюарт (Kristen Stewart) и Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) до беспамятства любили друг друга, пока девушка публично не призналась, что изменила возлюбленному с Рупертом Сандерсом (Rupert Sanders).

«Это был невинный флирт, он ничего для меня не значит», — говорила Стюарт Роберту.

Однако сохранить отношения так и не удалось. Как сообщали друзья актрисы, Кристен не хотела, чтобы так произошло. Ее связь с режиссером произошла в момент помутнения рассудка. Кристен поддалась порыву страсти.

В свою очередь, Роберт признавался во всех СМИ, что не собирался жениться на актрисе, отрекаясь от серьезности их пятилетних отношений.

Вспоминается известное высказывание Мэрилин Монро: «Иногда хорошие вещи рушатся на глазах, но лишь для того, чтобы появились еще более прекрасные».