Февраль 12th, 2020

Кремль поддержал инициативу «Слуг Народа» о частичном снятии блокады Крыма

Российская Федерация готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды из материковой Украины на оккупированный Крым, но не обменивать на уступки по Донбассу.

Об этом заявил прессекретарm президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал заявление председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о готовности возобновить поставки воды в Крыму в обмен на уступки по Донбассу.

«Крым не может быть объектом любых разменов … Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжение — на коммерческой или иной основе — они могут быть рассмотрены», — добавил он.

Ранее председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что считает допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел — в Крыму есть граждане Украины.» — отметил он.