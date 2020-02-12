Коронавирус может убить до 50 миллионов человек — врачи.

Коронавирус может убить до 50 миллионов человек, считают аналитики. И при этом сама эпидемия по миру еще не началась.
Количество погибших от коронавируса в Китае к вечеру вторника достигло 1113 человек, заразившихся по всему миру на утро среды — более 43 тысяч, излечившихся — 4300.
На территории континентального Китая за вторник выявлено 2015 новых случаев заражения, это самый низкий дневной показатель с 31 января.
В Женеве во вторник началась научная конференция по борьбе с вирусом, в которой принимает участие более 400 ученых со всего мира.
Всемирная организация здравоохранения во вторник дала имя китайскому коронавирусу: Covid-19. Прозаическое наименование объясняется нежеланием ВОЗ связывать название вируса с конкретной страной, нацией, группой людей или каким-либо животным. Подробнее — в нашей статье.
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