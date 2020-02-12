Февраль 12th, 2020

Киноманы выступают за исключение Эмбер Херд из фильма «Аквамен 2″ из-за ее поведения

Киноманы выступают против того, чтобы американская актриса Эмбер Херд была задействована в фильме «Аквамен-2″. Свое развитие получила громкая история с драками между ней и Джонни Деппом.

Недавно актер Джонни Депп представил официальные доказательства того, что Херд избивала его. После появления соответствующей информации киноманы изменили свою точку зрения по поводу виноватых и правых в отношениях знаменитостей. Теперь едва ли не весь мир осуждает актрису, выражая при этом сочувствие звезде фильма «Пираты карибского моря».

На сегодняшний день в Сети создана петиция, где автор просит проголосовать за то, чтобы Эмбер Херд исключили из новой части «Аквамена». Данную идею поддержали более 250 тысяч человек. С каждой минутой этой цифра увеличивается.