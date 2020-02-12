Февраль 12th, 2020

Известный раввин назвал коронавирус сигналом к приходу Мошиаха и последним дням

Числовое значение слова «корона», записанного ивритскими буквами, составляет 377 — ровно столько же, сколько числовое значение формулировки запрета на поедание конечностей живого животного. И этот запрет, как известно, является одной из заповедей ноахидов (законов, обязательных для всего нееврейского человечества).

Известно, что вроде бы коронавирус родился на уханьском рынке, где продают морепродукты и всякие деликатесы из летучих мышей, змей и прочей живности. Весь вопрос в том, поглощается эта живность живой или уже усопшей.

Сторонники скорого прихода Мошиаха ссылаются на ужасающее «змеиное шоу» из района Уханя, где человек проглатывает живую змею. Но дело в том, что неевреям запрещено есть живыми только теплокровных животных, заявляет в связи с этой острой темой р. Шерки, директор Всемирного центра ноахидов, а глотать живую холоднокровную змею Бог им не запрещал.

Иное дело с теплокровными летучими мышами. Насчет летучих мышей сторонники скорого прихода Мошиаха честно признают, что не знают, едят ли их китайцы живыми — но утверждают, что в разных частях света очень популярен суп из заживо сваренных летучих мышей. Например, на острове Гуам, что в западной части Тихого океана, готовят блюдо из летучей мыши, когда предварительно хорошо промытую мышь кипятят в воде, оставляя нетронутыми крылья, мех и голову. К мыши подается кокосовое молоко и фрукты. Впрочем, не совсем ясно, зачем это живописное кулинарное описание приводится: сваренная мышь ведь уже дохлая, а запрет действует только на поедание живого. Остается разве что вопрос: можно ли заживо варить мышь или надо предварительно укокошить ее, но как это соотносится с коронавирусом?

Хорошо известный прорицатель, раввин гробницы царя Давида на горе Сион, Йосеф Бергер, считает коронавирус очевидным сигналом к приходу Мошиаха. При этом историческое событие предварит катаклизм, аналогичный восьмой египетской казни. Ведь по слову пророка Михи (7:15), «как во дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему дивные дела», где дивные дела, по р. Бергеру, — аналог египетских казней. То обстоятельство, что сейчас Восточной Африке грозит страшный голод в силу самого мощного нашествия саранчи за последние 70 лет, служит тому наилучшим подтверждением.

Но саранча будет лишь предвестником самого ужасного, полагает р. Бергер, ссылаясь на раввинистическую литературу и приводя еще один стих из Михи (7:17): «Народы будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашатся Господа Бога нашего и убоятся Тебя». Таким образом, р. Бергер вроде намекает, что поглощение народами змей стало причиной коронавируса — окончательной предмессианской казни.

Никакого антивируса к заразе, по мнению раввина Бергера, найти не удастся до прихода Мошиаха и поэтому дает ценный совет Китаю, как источнику напасти. Поскольку ивритское слово благотворительность «цдака» имеет тот же корень, что и справедливость («цедек»), то только благотворительность может изменить ситуацию. Характер и адресат благотворительности р. Бергер не уточняет.

Юрий Табак