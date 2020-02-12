Избивавший женщин тюремщик в России стал заведующим детсадом



Андрей Гайдуков / фото: страница «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте»

В Facebook уральского правозащитника Алексея Соколова говорится, что речь идет о бывшем замначальника женской исправительной колонии №16 Свердловской области, который сменил работу во ФСИН на политику и пошел работать заместителем мэра города Нижняя Тура. «В администрации его за глаза называли Вертухаем», — сказано в посте.

В марте 2019 года на сайте «Открытый Лесной» вышел текст с рассказом бывшей заключенной ИК-16. Женщина поведала, что провела в колонии полтора года, в этот период Гайдуков был заместителем начальника по швейному производству. По ее словам, он грубо обращался с швеями, ругался матом и кричал, «мог стукнуть по голове, отвесить подзатыльник».



В пресс-службе свердловского ГУ ФСИН URA.RU дали другую характеристику на тюремщика — Гайдукова назвали «честным и порядочным, прекрасным организатором, практиком-хозяйственником».

По словам руководителя пресс-службы ГУ ФСИН, благодаря таким людям у региона появляются перспективы для развития. «Сотни и тысячи бывших сотрудников ГУ ФСИН работают в народном хозяйстве, сеют хлеб, лечат людей и руководят министерствами и ведомствами», — добавил мент.