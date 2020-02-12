Февраль 12th, 2020

Хакеры научили телевизоры воровать деньги





Киберзлоумышленники разработали новую технологию воровства средств с банковских карт при помощи «умных» телевизоров.

От действий хакеров уже пострадали многочисленные клиенты популярного зарубежного интернет-ритейлера Amazon.



Хакеры подключаются к Amazon-аккаунту жертвы при помощи «умного» телевизора, который никак не отображается в обычных настройках интернет-магазина. Мошенники, тем самым, могут покупать товары с чужой платежной карты, и жертва, при этом, не может понять, в чем дело.



Один из пострадавших от новой хакерской схемы рассказал журналистам, что с его аккаунта было совершено уже несколько несанкционированных покупок, а сотрудники технической поддержки «Амазона» не смогли ему помочь.



В конце концов выяснилось, что хакер, который обворовывал пользователя Amazon, использовал для подключения смарт-телевизор, который не отображался в списке авторизованных устройств.



Интересно, что от нового вида мошенничества не спасает ни смена пароля, ни двухфакторная авторизация. Официальные представители компании Amazon пока что никак не комментируют появление новой мошеннической схемы, однако журналисты выяснили, что от преступных действий хакеров уже пострадало довольно много людей.