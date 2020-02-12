Февраль 12th, 2020

ФСБ потребовала от российских интернет-сервисов ключи к переписке клиентов

В разгар московских протестов, в августе 2019 года более десятка владельцев российских интернет-сервисов, которые входят в реестр организаторов распространения информации, получили от ФСБ письма с требованием предоставить ключи шифрования переписки и «организовать круглосуточный удаленный доступ» к информационным системам. Среди адресатов были «Авито», «Хабр», Rutube и другие популярные у пользователей сайты. Об этом пишет «Медуза».

Требования были направлены заказными письмами «Почты России». Издание отследило путь почтовых отправлений и выяснило, что их получали не менее 11 компаний.

Согласно действующему законодательству, непредоставление ключей шифрования наказывается штрафом до одного миллиона рублей. Штраф не снимает обязанности предоставить ключи. В случае неисполнения этого требования Роскомнадзор может попросить суд заблокировать сервис. Такая ситуация произошла с мессенджером Telegram, который официально запрещен в России с апреля 2018 года.

Реестр ОРИ существует с 2015 года, в него входят более 200 сервисов.

7 февраля стало известно, что сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» перенесло регистрацию юридического лица из России на Кипр. Предположительно, это связано с нежеланием «Хабра» выполнять обязательства организатора распространения информации, куда он был внесён в 2014 году.

В ФСБ и компаниях, которым спецслужба, по данным «Медузы», направляла требования, на запросы издания не ответили.