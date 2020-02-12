Эрдоган выдвинул ультиматум Асаду: мы разобьем вашу армию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует от главы сирийского режима Башара Асада прекратить наносить удары в Идлибський зоне деэскалации, пригрозив жестким ответом

Об этом он сказал в среду, 12 февраля, на заседании парламентской фракции правящей «Партии справедливости и развития» в Анкаре, передает агентство Анадолу .

«Открыто заявляю, что в случае малейшего вреда турецким военным ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», — заявил турецкий лидер.

По его словам, целью ударов сирийских войск в Идлибе является принуждение мирного населения бежать к границе Турции.

«До сих пор Анкара ожидала выполнения договоренности по Сирии и стремилась минимизировать свое военное вмешательство в события. Однако договоренности остаются на бумаге. К тому же, удары уже наносятся по расположению турецких войск», — отметил Эрдоган.

В связи с этим он предупредил, что отныне Турция «будет учитывать ситуацию на местах, а не условия соглашений».

«Турция полна решимости отвергнуть войска Асада за пределы Идлибськои зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется равнодушной к трагедии мирного населения Идлиб», — добавил глава турецкого государства.