Февраль 12th, 2020

Дженнифер Энистон рассказала, что готовится завести ребенка

Дженнифер Энистон рассказала, что готовится завести ребенка и ее волнует очень этот вопрос. Во всяком случае она готовится не только морально, но и психологически.

Журнал Interview сделал подарок 51-летней Дженнифер Энистон на день рождения — посвятил ей обложку своего первого весеннего номера в этом году. Актриса стала героиней основной съемки мартовского выпуска, для которого дала большое интервью своей коллеге, 55-летней Сандре Баллок.

Энистон вспомнила в беседе с ней о своем детстве, начале карьеры в Голливуде и поделилась мечтой об идеальном будущем.

Дженнифер Энистон

Сандра спросила, как ей удается всегда оставаться позитивной, даже когда жизнь идет не так, как планировалось.

Я думаю, что это происходит из-за того, что я росла в неидеальной семье. Чувствовала себя небезопасно, видела, как взрослые недобры друг к другу. Я поняла, что не хочу быть такой, больше не хочу испытывать те чувства, которые испытала. Мне не хотелось, чтобы их испытывали люди рядом со мной. Так что, наверное, я должна благодарить своих родителей, — ответила Энистон.

Она призналась, что сейчас ее может разозлить и расстроить людское проявление жестокости, а также работа средств массовой информации.

Включенный телевизор, прослушивание новостей, чтение газет — это может сделать меня очень грустной и очень злой. А также разобщенность, разделение и полный хаос, которые существуют. Людская жадность, непорядочное поведение и отсутствие благодарности. Мне трудно выразить. Одним словом, я испытываю негатив, когда люди отвратительно себя ведут, причиняют боль другим людям и жестоко обращаются с животными, — сказала Дженнифер.

Сандра попросила ее помечтать и представить идеальное будущее.