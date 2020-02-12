Февраль 12th, 2020

Джамала беременна во второй раз

Певица Джамала сообщила поклонникам о своей беременности.

Ранее певица рассказывала, что они с мужем хотят еще детей, однако все будет так, как распорядится Бог. Теперь артистка призналась, что ждет ребенка. Радостную новость Джамала сообщила, опубликовав сообщение в Инстаграме.

Мне казалось, что у любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь. Пристыдил меня, что я снова не сама. И в секунду расширил просторы любви, которые так часто мы сами себе назначаем. Я с вселенной внутри жду тебя. Души не чаю. Нет, невозможно стать более опытными и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний,

– написала под фото Джамала





