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Джамала беременна во второй раз

джамалаПевица Джамала сообщила поклонникам о своей беременности.

Ранее певица рассказывала, что они с мужем хотят еще детей, однако все будет так, как распорядится Бог. Теперь артистка призналась, что ждет ребенка. Радостную новость Джамала сообщила, опубликовав сообщение в Инстаграме.

 Мне казалось, что у любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь. Пристыдил меня, что я снова не сама. И в секунду расширил просторы любви, которые так часто мы сами себе назначаем. Я с вселенной внутри жду тебя. Души не чаю. Нет, невозможно стать более опытными и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний,
– написала под фото Джамала



Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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