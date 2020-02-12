Февраль 12th, 2020

Дерзкий Маколей Калкин в халате украсил обложку глянца

Американский актер украсил мартовскую обложку журнала Esquire. На фото знаменитость постал в дерзкой позе, одетый в черный халат и с накрашенными ногтями.

Также знаменитость позировал на черно-белых фото в стильных образах от Gucci, Dolce & Gabbana и Saint Laurent.

В интервью изданию 39-летний актер прокомментировал скандал с Майклом Джексоном после выхода документального фильма «Оставляя Неверленд». Так, Калкин заявил, что ничего не замечал за певцом. Более того, актер до сих пор считает себя другом покойного исполнителя.

«Он никогда ничего плохого мне не делал. И я не видел, чтобы он что-то делал. У меня нет причин что-то скрывать, особенно сейчас. Майкл умер. И если бы мне было о чем поговорить, я бы точно не молчал. Но нет, я никогда ничего не видел», – поделился звезда.