Депутата от «Слуги Народа» уличили во лжи

Во время заседания Верховной Рады народная избранница Мария Мезенцева заявила, что ее бабушка однозначно выступает за продажу земли, однако выяснилось, что у бабушки другое мнение на этот
Журналисты посетили родственницу нардепки, и та рассказала другую версию.
«Вот она пусть чаще приезжает к бабушке. Она уже давным-давно была. Вот скажите ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть же там время, чтобы приехать. Пусть бы она бабушке рассказала, поговорила, как оно и что оно. С чем мы останемся, если продадим землю? Не знаю, ни с чем, видимо «, — сказала бабушка народной избранницы, Анна Кулак.
Анна Кулак заявила, что у нее нет четкой позиции по этому вопросу. Однозначно она против продажи земли иностранцам, а вообще, больше выступает за аренду, а не продажу.
В сессионном зале парламента депутат от фракции «Слуга народа» Мезенцева при обсуждении земельного законопроекту сказала, что ее бабушка в селе очень ждет продажи земли.
«Я думаю, что для всех присутствующих, которые когда-то имели дело с землей, сегодня действительно праздник. Я также росла в деревне. Моя бабушка сейчас там проживает. И хочу ей тоже передать привет. Она тоже ждет рынка земли …», — сказала Мезенцева.
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