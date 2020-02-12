Февраль 12th, 2020

Депутата от «Слуги Народа» уличили во лжи

Во время заседания Верховной Рады народная избранница Мария Мезенцева заявила, что ее бабушка однозначно выступает за продажу земли, однако выяснилось, что у бабушки другое мнение на этот

Журналисты посетили родственницу нардепки, и та рассказала другую версию.

«Вот она пусть чаще приезжает к бабушке. Она уже давным-давно была. Вот скажите ей, что бабушка говорила, что надо в гости к бабушке приезжать, есть же там время, чтобы приехать. Пусть бы она бабушке рассказала, поговорила, как оно и что оно. С чем мы останемся, если продадим землю? Не знаю, ни с чем, видимо «, — сказала бабушка народной избранницы, Анна Кулак.

Анна Кулак заявила, что у нее нет четкой позиции по этому вопросу. Однозначно она против продажи земли иностранцам, а вообще, больше выступает за аренду, а не продажу.

В сессионном зале парламента депутат от фракции «Слуга народа» Мезенцева при обсуждении земельного законопроекту сказала, что ее бабушка в селе очень ждет продажи земли.

«Я думаю, что для всех присутствующих, которые когда-то имели дело с землей, сегодня действительно праздник. Я также росла в деревне. Моя бабушка сейчас там проживает. И хочу ей тоже передать привет. Она тоже ждет рынка земли …», — сказала Мезенцева.