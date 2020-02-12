Февраль 12th, 2020

Бывший муж рассекретил прозвище Дженнифер Энистон

Вчера знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон отмечала день рождения — актрисе исполнился 51 год. Один из главных сюрпризов ей преподнес журнал Interview, который вышел прямо в день ее рождения: звезда призналась, что для нее это было полной неожиданностью. Ну а близкие друзья ей в этот день сказали много теплых слов и пожеланий.

В числе поздравивших Джен был и ее бывший супруг Джастин Теру. Он опубликовал в сторис фотографию Энистон.

Еще один год взят. С днем рождения, Б,

— написал он.

Почему 48-летний Теру так назвал экс-супругу, он не уточнил. Вероятно, это какое-то ее прозвище, которое известно только им двоим. С Теру актриса, как и с другими своими бывшими возлюбленными, осталась в хороших отношениях: так, они даже вместе отмечали День благодарения в прошлом году.

К поздравлениям бывшего мужа Энистон присоединились и ее друзья и коллеги. Ее близкая подруга Кортни Кокс поделилась в инстаграме снимком, на котором она выглядит так же, как и именинница.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

Как бы сильно вы ни пытались… есть только одна Дженнифер Энистон. С днем рождения, моя дорогая подруга! Я люблю тебя,

— написала Кокс.

Другая их коллега по сериалу «Друзья» (Friends) Лиза Кудроу поделилась архивным снимком Джен.

Всегда красивая и продолжает становиться еще красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя,

— поздравила именинницу Кудроу.

Теплые слова в адрес Энистон сказала и другая ее подруга и коллега Риз Уизерспун.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Я бы не могла желать лучшей подруги и партнера, чем ты. С тобой жизнь намного веселее!

— написала она.

Рита Уилсон: «Милая женщина-ангел, свет стольких жизней, прекрасная птица, которая заботится обо всех в своем гнезде. С днем рождения, Дженнифер Энистон! Мы тебя любим!».

Поздравил ли Джен другой ее бывший муж Брэд Питт, неизвестно: инстаграма у актера нет, поэтому, увы, можно строить лишь догадки. Но, учитывая то, что в последнее время они с Энистон очень сблизились, наверняка как минимум сообщение от него актриса все же получила.