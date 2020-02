Февраль 12th, 2020

Брэд Питт стал чаще видеть своих детей после расставания с Анджелиной Джоли

56-летний Брэд Питт находится на вершине успеха. Роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood) принесла ему пять статуэток кинопремий, и вишенкой на этом торте стал «Оскар» за лучшую роль второго плана. Инсайдеры отмечают, что дела актера идут на лад и в личной жизни.

Брэд переживает обновление. Он счастлив, любит своих детей и наслаждается спокойствием дома. Его дела идут более гладко, чем раньше. Он бесконечно счастлив, — утверждает источник.

Брэд Питт

По словам информатора, Питт больше времени стал проводить с детьми. Брэд и Анджелина Джоли после расставания договариваются о совместном воспитании шестерых детей. Недавно СМИ сообщили, что старший сын бывшей пары, 18-летний Мэддокс, согласился встретиться с отцом после длительного конфликта.

Брэд наслаждается тем, что его личная жизнь замедлилась. Мы видим, что это подняло его на вершину профессионального успеха, — отмечает инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми