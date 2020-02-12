Брэд Питт стал чаще видеть своих детей после расставания с Анджелиной Джоли

56-летний Брэд Питт находится на вершине успеха. Роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood) принесла ему пять статуэток кинопремий, и вишенкой на этом торте стал «Оскар» за лучшую роль второго плана. Инсайдеры отмечают, что дела актера идут на лад и в личной жизни.
Брэд переживает обновление. Он счастлив, любит своих детей и наслаждается спокойствием дома. Его дела идут более гладко, чем раньше. Он бесконечно счастлив,— утверждает источник.
Брэд Питт
По словам информатора, Питт больше времени стал проводить с детьми. Брэд и Анджелина Джоли после расставания договариваются о совместном воспитании шестерых детей. Недавно СМИ сообщили, что старший сын бывшей пары, 18-летний Мэддокс, согласился встретиться с отцом после длительного конфликта.
Брэд наслаждается тем, что его личная жизнь замедлилась. Мы видим, что это подняло его на вершину профессионального успеха,— отмечает инсайдер.
Анджелина Джоли с детьми
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