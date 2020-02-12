Февраль 12th, 2020

Билли Айлиш призналась, что уже достигла всех целей в жизни

Как думаешь, что для знаменитостей считается своей самой триумфальной победой? Ни за что не догадаешься! Исполнить саунтрек к известной картине. О своей главной цели жизни рассказала одна из самых популярных певиц Билли Айлиш (Billie Eilish).

Билли утверждает, что что выполнила «цель жизни», исполнив главную песню к фильму про Джеймса Бонда (James Bond) «Не время умирать». О том, что певица станет частью картины про шпионов стало известно еще 14 января. Однако на красной дорожке «Оскара» Билли, наконец, сообщила, что работа уже закончена.

«Да, мы написали ее. Процесс работы над песней завершен. Это просто безумие. Это, однозначно, — цель жизни», — заявила юная девушка.

Билли добавила, что это для нее большая честь:

«Это настоящее безумие — быть частью этого. «Джеймс Бонд» — лучшая франшиза из существующих. Я до сих пор в шоке».

Поклонники с нетерпением ждут выхода картины. В России премьера «Не время умирать» состоится 9 апреля.