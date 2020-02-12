Байден занял последнее место на праймериз в Нью-Гэмпшире

Американские телеканалы NBC, ABC и CNN назвали предполагаемых победителей отбора кандидатов на президентские выборы от Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир. Подсчет голосов пока продолжается, не обработаны около 14% протоколов.

Первое место занял левый демократ Берни Сандерс. Член Сената от Вермонта заручился примерно 25% поддержки.

На близком расстоянии от него идет мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич с 24%. Ранее на партсобрании (кокус) в Айове он был первым, а Сандерс вторым.

Сам вермонтский сенатор назвал свои результаты в штате Нью-Гэмпшир «великой победой».

Третье и четвертое места также занимают сенаторы: Эми Клобушар от штата Миннесота (19%) и Элизабет Уоррен от Массачусетса (9%).

Бывший вице-президент Джозеф Байден, которого называли потенциальным соперником республиканца Дональда Трампа на выборах-2020, идет только пятым (8%). Последнее место кандидат, под которого «копал» угодивший под импичмент со стороны демократов президент Трамп, занял и на кокусе в Айове.

Наблюдатели считают, что из-за слабых результатов в этих двух штатах у Байдена нет шансов стать общепартийным кандидатом.