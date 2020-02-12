Февраль 12th, 2020

Адель удивила фанатов похудевшей фигурой и странным лицом

Известная певица Адель появилась на афтепати по случаю церемонии Оскара-2020.

На вечеринке Оскара-2020 Адель в толпе «подловила» популярная польская телеведущая Кинга Русин, которая сделала фото на память.

Адель появилась на вечеринке в искрящемся силуэтном платье с трендовым принтом анималье от Ralph & Russo.

Облегающий наряд подчеркнул формы исполнительницы. Насыщенный вечерний макияж сделан с акцентом на глаза.

Волосы собраны в оригинальную прическу с локонами. Из аксессуаров Адель отдала предпочтение массивным серьгам-кольцам.