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Зеленский убрал Богдана и заменил его Ермаком

богданПрезидент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента.

Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.

В указе говорится: «Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины».

10 февраля руководитель Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.

В понедельник Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским. Глава ОПУ также обсуждал отставку со своими заместителями.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина ﻿
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