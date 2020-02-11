Зеленский убрал Богдана и заменил его Ермаком

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента.
Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.
В указе говорится: «Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины».
10 февраля руководитель Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.
В понедельник Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским. Глава ОПУ также обсуждал отставку со своими заместителями.
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