Февраль 11th, 2020

Зеленский убрал Богдана и заменил его Ермаком

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента.

Другими указами Зеленский назначил на эту должность Андрея Ермака, освободив его предварительно с должности своего помощника.

В указе говорится: «Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины».

10 февраля руководитель Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке.

В понедельник Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским. Глава ОПУ также обсуждал отставку со своими заместителями.