Зафиксирована новая волна бегства теневого капитала из России

Отток теневого капитала из России вновь резко пошел вверх, следует из предварительной статистики ЦБ за 2019 год.За январь-декабрь из страны ушло 5,3 млрд долларов по операциям, объяснить которые центробанк не может. Они не попали ни под одну из стандартных категорий платежей (импорт, покупка иностранных активов, погашение долга и др.) и были классифицированы как «ошибки и пропуски» платежного баланса.

Теневой отток возобновился после 2-летней паузы. В 2017-18 гг на фоне объявленной Кремлем амнистии капиталов с налоговыми льготами и обещаниями не заводить уголовные дела в Россию пришло 4,9 млрд долларов по графе «ошибки и пропуски».

Однако в прошлом году маятник потоков резко качнулся в обратную сторону, и новая волна теневого вывоза ликвидировала весь накопленный приток: зафиксированный ЦБ результат практически повторил цифру 2016 года (5,4 млрд долларов). Суммы выше — 7-10 млрд долларов в год — в статистике центробанка появлялись лишь на пике «тучных 2010х» нефти по 100 за баррель.

На теневой отток пришелся каждый пятый доллар, вывезенный из страны частным сектором, следует из статистики центробанка: чистый отток капитала регулятор оценил в 26,7 млрд долларов.

По сравнению с 2018 годом эта сумма уменьшилась 2,3 раза, что, впрочем, «естественно», говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Возможности для вывоза сжались вместе с притоком валюты — экспортные доходы российской экономики уменьшились на 5,6% (или 25,2 млрд долларов), а расходы на импорт, напротив, выросли — с 248,7 до 254,8 млрд долларов.

В результате сальдо торгового баланса сжалось на 16% (до 163,1 млрд долларов), а общий баланс валютных потоков российской экономики ухудшился на треть — профицит текущего счета ЦБ оценил в 70,6 млрд долларов против 113,5 млрд в 2018 году.

Статистику по оттоку капитала помог подправить всплекс инвестиций в российский госдолг, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: за год нерезиденты вложили в олблигации федерального займа 22 млрд долларов и увеличили портфель почти вдвое — до 45 млрд.

Кроме того, гораздо мягче стал график погашений внешнего долга, отмечает Долгин: корпоративный сектор вернул западным кредиторам всего 9 млрд долларов.

На ближайшие два года ЦБ прогнозирует дальнейшее замедление оттока — до 20 и 15 млрд долларов соответственно. Но эта цель вряд ли достижима, считает Долгин: статистика последних 6 лет показывает, что структурных отток капитала — через покупку валюты и иностранных активов населением и корпорациями — в среднем стабилен при любых условиях и составляет 20-30 млрд долларов в год.

«Бизнес и домохозяйства, вероятно, останутся экспортерами капитала до тех пор, пока не увидят структурной трансформации» экономики, отмечает эксперт.