Февраль 11th, 2020

В «Европейской солидарности» заявили, что в Панаме против Портнова Открыто уголовное дело

Партия «Европейская солидарность» заявляет, что Генеральная прокуратура Панамы отказала бывшему заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову в закрытии уголовного дела.

«Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений», — цитирует партия документ , направленый в Украину.

В политической силы заявили, что в октябре Генпрокуратура Панамы закрыла инициированную Портновым дело против пятого президента Украины Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления, «и на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которую сам Портнов безрезультатно пытается закрыть» .

В ответ бывший заместитель Администрации президента времен Виктора Януковича обнародовал перевод двух документов. В одном из них говорится, что Портнов «не значится обвиняемым по уголовному делу 201900064015», которую инициировали представители Порошенко. В то же время относительно Портнова все же осуществляется расследование, поскольку на него подали жалобу.