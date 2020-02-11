Февраль 11th, 2020

В Египте обнаружили загадочную гробницу, в которой был проведен обряд жертвоприношения

Археологи в Египте раскопали гробницу с останками женщины возрастом 35-50 лет и мальчика лет 12-15. Находка была сделана в пустынном районе в городе Ахмим недалеко от Нила, на расстоянии 390 километров от Каира.Как предполагают исследователи, в гробнице находятся кости матери и сына.

Кроме останков, из гробницы извлекли мумии около 50 кошек, соколов и мышей. Специалисты считают, что это связано с жертвоприношением. Египтяне, захороненные в городе Ахмим, умерли в раннем возрасте. Вероятно, их соотечественники решили устроить религиозные жертвоприношения в честь погибших. Стоит отметить, что в Древнем Египте человеческая жизни людей были невероятно ценными. Поэтому археологи исключили вероятность человеческих жертвоприношений. Археологи считают, что древние жители просто отдали дань уважения соотечественникам, похоронив вместе с ними птиц и животных.

Возраст гробницы, найденной в Ахмиме, достигает 2 тысяч лет. На ее окрашенных стенах изображены работы на полях. С помощью иероглифов автор пытался рассказать потомкам о родословной погибших. Ученые пока не установили, почему египтянка и ее сын умерли в столь раннем возрасте. Они пытаются ответить на этот вопрос.

В последние годы Египет обвиняют в попытке привлечь внимание людей со всего мира к своей культуре. Министерство древностей почти каждое открытие преподносят как грандиозное. Эту тактику использует Каир для развития в стране туризма.