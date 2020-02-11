Февраль 11th, 2020

Удалось создать вакцину против коронавируса — начались испытания

В Китае начали тестирование вакцины против нового коронавируса 2019-nCov на мышах, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваемости.

Сотрудники шанхайского Университета Тунцзи совместно с компанией Stermirna Therapeutics разработали потенциальное средство профилактики коронавируса, о чем новостные агентства Китая и других стран сообщали в конце января. Основа вакцины — матричная РНК вируса, молекула, с которой клетка считывает информацию для построения определенного белка.

Ожидается, что клетки получивших вакцину произведут необходимое количество вирусного белка (какого именно, не уточняется), а лимфоциты выработают антитела к этой молекуле. Это и обеспечит иммунитет к коронавирусу.

9 февраля исследователи ввели прототип мРНК-вакцины нескольким десяткам мышей. Теперь необходимо некоторое время следить за их состоянием, а затем, если у животных не обнаружится серьезных побочных эффектов, заразить их 2019-nCov. После ученые оценят содержание вирусных частиц в биологических жидкостях грызунов и поймут, какой процент подопытных разработка полностью защитила от инфекции, кому она существенно облегчила течение болезни, а кому не помогла.

Центр по контролю и профилактике заболеваемости напоминает, что испытания на мышах — это лишь первая стадия тестирования потенциальной вакцины. Если они пройдут успешно, ее нужно будет проверить на более крупных и близких по строению к человеку животных — нечеловекообразных обезьянах (скорее всего на макаках). Если вакцинация защитит их, тогда можно будет говорить о ее применении для людей, но до того момента пройдут месяцы или даже годы.