Февраль 11th, 2020

Ученые выяснили, что полезно есть перед сном

В США ученые Университета Флориды провели исследование и выяснили, что употребление прессованного творога перед сном способствует укреплению здоровья.

В исследовании приняли участие женщины старше 20 лет, они ели творог за 30-60 минут до сна.

Ученые проверили состояние здоровья участниц и пришли к выводу, что употребление творога по своему эффекту сопоставимо с приемом протеиновых коктейлей.

По данным специалистов, продукт помогал активизировать обмен веществ, делал мышцы крепче, а все это, в свою очередь, позволяло женщинам становиться стройнее.

Ранее в США ученые из Университета Джорджии пришли к выводу, что в то время, когда человек голодает или ограничивает калорийность еды, в его организме образовываются молекулы, способные замедлять старение сосудов.