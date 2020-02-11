Февраль 11th, 2020

Ученые подтвердили — в Средиземном море была найдена Египетская Атлантида

Ученые подтвердили — в Средиземном море дайверами два года назад была найдена Египетская Атлантида. После более кропотливых исследований удалось даже восстановить историю неизвестного города.

Больше тысячи лет назад он ушел под воду в результате сил стихии и с тех пор исчез со всех карт.



С момента нахождения подводных первых следов города в 2000 году, ученые начали тщательное изучение затерянного города. В последнем погружении они решили использовать новую аппаратуру – спектрометры позволяющие заглянуть внутрь морского дна. Уже первое сканирование показало наличие огромных строений, покрытых тысячелетними отложениями и водорослями. Дайверы уже видели не поверхности остатки колонн и статуй, но теперь они смогли оценить размеры построек. Судя по всему здесь был главных храм древнего города. Подводные раскопки обнаружили под слоями водорослей золотые монеты эпохи Птолемея и ювелирные изделия. Им больше 2000 лет. Рядом с храмом также были найдены остовы древних кораблей. Это говорит о том, что храм находился на берегу бухты, возможно рядом с ним был порт. С момента открытия города ученые тщательно исследуют дно моря, пытаясь определить границы Египетской Атлантиды. Последние исследования показали, что вместе с Гераклионом стихия поглотила и соседний город – Канопа. Строения находят под водой на глубинах до 50 метров.