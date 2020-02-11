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Странный радиоисточник, облучающий Землю из космоса нашел объяснение ученых

Странный радиоисточник, облучающий Землю из космоса нашел объяснение ученых, которые считают, что этот феномен находится за пределами Галактики. Астрономы впервые обнаружили в космосе быстрый радиовсплеск, который повторяется каждые 16 дней.

Как пишет Science Alert, речь идет о загадочном и чрезвычайно мощном сигнале, которые фиксировали уже несколько лет. Это явление назвали Fast radio burst (FRB). Всего за нескольких миллисекунд вспышки излучения в радиочастотном спектре могут испустить столько же энергии, сколько и сотни миллионов Солнц.

Ранее считалось, что эти сигналы уникальны, однако исследование в Канаде показало, что в среднем они повторяются раз в 16 дней.

По мнению ученых, 16-дневный период может быть орбитальным периодом некоего объекта на расстоянии 500 млн световых лет от Земли. Не исключено, что это черная дыра с массой звезды.

Также повторяющийся цикл может объясняться гравитационным влиянием соседнего объекта.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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