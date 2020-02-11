Февраль 11th, 2020

Samsung может пересмотреть участие на MWC 2020 из-за ситуации с коронавирусом.

Samsung все еще планирует принять участие в крупнейшей в мире мобильной конференции MWC 2020 в Барселоне, но изменяет состав делегации.

По словам людей, знакомых с планами Samsung, из-за эпидемии многие сотрудники штаб-квартиры компании в США и Корее готовятся отменить свои поездки в Европу.

Samsung все еще планировала открыть фирменный стенд и присутствовать на выставке, но традиционные закрытые встречи с руководителями компании, которые часто происходят в кулуарах мероприятия, могут быть отменены. Источники говорят, что причиной стала ситуация с коронавирусом.

При этом официально в южнокорейской компании отказались комментировать данную информацию.

Стоит отметить, что на мероприятие не будут допущены представители компаний и посетители, прибывшие из китайской провинции Хубэй. Кроме того, все участники, прибывшие из Китая, должны будут предоставить доказательства того, что в течение 14 дней до начала проведения MWC 2020 они находились за пределами КНР.