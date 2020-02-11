Февраль 11th, 2020

Рябошапка рассказал, почему прокуратура настаивала на аресте фигурантов «Дела Шеремета»

Прокуроры по делу убийства журналиста Павла Шеремета настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

«На момент, когда людям было объявлено о подозрении, того объема доказательств было достаточно. Очевидно, что для того, чтобы дело передать в суд, должно быть собрано больше доказательств. Относительно меры пресечения — там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут уничтожать доказательства. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов под стражей «, — пояснил Рябошапка.