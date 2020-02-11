Февраль 11th, 2020

Разумков пообещал закрепить в законодательстве «формулу Штанмайера»

Верховная Рада найдет механизм для закрепления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве до следующего саммита «нормандской четверки». Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что в ближайшие несколько недель депутаты будут заняты рассмотрением законопроекта о рынке земли, поэтому могут возникнуть трудности если механизмом для закрепления «формулы Штайнмайера» будет законопроект.

«Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому действительно невозможно. Но есть другие механизмы … Я думаю, что задержки за Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет «, — сказал Разумков.

Напомним, 9 декабря 2019 в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ подписали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Речь идет о версии формулы, которую согласовали «нормандская четверка» и Трехсторонняя контактная группа.

Также в Париже договорились, что следующая встреча в «нормандском формате» состоится в апреле 2020 года. Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сомневается, что «нормандский саммит» состоится в апреле, поскольку пока не видит никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки».