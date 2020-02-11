Февраль 11th, 2020

Появился свидетель убийства группы Дятлова. Стало известно, за что убили туристов.

В трагедии на перевале Дятлова виноваты люди. Источник рассказал, как расправились с «дятловцами» и за что они были наказаны

В рамках расследования уголовного дела показаниям по каким-то причинам хода не дали. Скандальные подробности стали известны только сейчас, вто время как нюансы, связанные с массовой смертью туристов на перевале Дятлова, всплыли еще в 2016 году.

Выяснилось, что три года назад один из местных жителей случайно сделал признание по поводу страшного убийства «дятловцев». В тот год в Свердловской области России случилась какая-то уголовная история с применением охотничьего ружья. Был допрошен пенсионер из Верхотурья Анатолий Степочкин, владелец оружия. Степочкин тогда рассказал, что выменял ружье зимой 1981 года у охотника-ханта.

Этот обмен состоялся после «теплой беседы» с распитием водки. В ходе беседы хант сделал шокирующее признание. Оказалось, что убийство туристов – своеобразное наказание за разграбление священного места охотников. «Дятловцев» сначала одурманили, а потом зверски убили. «У нас туристы были, они разграбили наше священное место. Когда наши шаманы узнали это, то собрались, взяли с собой охотников, и стали мы за ними следить», — заявил хант.

«Ночью проделали дыру в палатке. Шаманы запустили туда дурман какой-то. А мы с охотниками окружили это все и когда им там плохо стало, вытащили из палатки и угробили всех», — признался охотник. Но этому признанию в рамках расследования резонансного убийства хода никто так и не дал.