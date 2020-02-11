Февраль 11th, 2020 Показан самый дорогой в мире автомобиль



Самый дорогой автомобиль планеты — это раритетное спорткупе Ferrari 250 GTO 1963 года. Мир уже привык, что новые модели автомобилей всегда одни из самых дорогих. Но автолюбители вовсе забывают о существовании раритетных авто.



Цифры в его названии указывают на объем цилиндров, а аббревиатура от Gran Turismo Omologata переводится с итальянского языка как «допущенный к гонкам». Долгое время он базировался в Германии, пока не был передан новому владельцу.



Серебристое купе с 300-сильным трехлитровым турбодвигателем V12 набирает «сотню» за 6,1 секунды. Его максимальная скорость — 280 км/ч. Машина еще ни разу не попадала в аварии. В 1990-е годы ее отреставрировали в британской компании DK Engineering, а позднее выдали сертификат подлинности Ferrari Classiche. Документ подтверждает, что все оригинальные узлы и агрегаты сохранены.



Рекордную стоимость спорткупе определяет не только относительно высокая производительность и дизайн авторства Джотто Биззарини. Известность ему принесло участие в соревнованиях мирового уровня. Именно этот Ferrari 250 GTO выиграл десятидневный марафон «Тур де Франс» 1964 года и стал четвертым в общем зачете легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».



Кроме того, цену добавляет ограниченный тираж. Экземпляр с кузовным номером 4153 — это не только один из 39 Ferrari 250 GTO, произведенных с 1962 по 1964 год. Эта машина была подготовлена непосредственно для 24-часовых соревнований в Ле-Мане, а таких в мире насчитывается не больше четырех. Один из ценных образцов ушел с молотка на аукционе Sotheby’s в августе прошлого года. Чтобы продать красное купе 1962 года за $48,4 млн, организаторам аукциона хватило 12 минут. По мнению автоэксперта Марселя Массини, в течение следующих трех лет стоимость этих машин может вырасти до $100 млн. Среди других обладателей автомобилей серии 250 GTO — американский модельер Ральф Лорен, барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, бывший топ-менеджер Microsoft Джон Ширли, владелец сети Walmart Роб Уолтон. Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-AMG

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