Февраль 11th, 2020

Пенн Бэджли и Домино Кьорк готовятся стать родителями

33-летний американский актер Пенн Бэджли, звезда сериала «Сплетница,» вместе с женой певицей Домино Кьорк готовится к рождению первенца.

На страницах своего Инстаграм 36-летняя Домино Кьорк опубликовала снимок, которым подтвердила свое состояние. На фото видно округлый живот певицы. Однако, как заверила будущая мама, в течение трех лет супружеской жизни пара не впервые ожидает рождения малыша. Предыдущие две беременности закончились выкидышами. Домино Кьорк решилась рассказать, что пара дважды потеряла ребенка. Однако сейчас женщина, которая около 10 лет жизни посвятила акушерству, понимает, что вполне готова к родам и воспитанию младенца. Она отметила, что во время своей первой беременности в возрасте 25 лет не знала ничего о радостях появления на свет новой жизни.

«Беременность после потери — это совсем другое дело. После двух выкидышей подряд мы были готовы к повторному несчастью. Я перестала доверять своему телу и почти смирилась с мыслью, что детей у меня больше не будет», — рассказала Домино Кьорк.

Пол ребенка и дату будущих родов семья Пенна Бэджли решила держать в тайне. Отметим, что отношения пары начались еще в 2014 году, однако официального оформления брака звезды решились только в феврале 2017 года. Вместе супруги воспитывают десятилетнего сына Домино Кьорк Кассия от предыдущих отношений певицы.