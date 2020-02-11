Февраль 11th, 2020

Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику и преодолел звук

Boeing 747-400 British Airways

Пассажирский самолет Boeing 747-436 британской авиакомпании British Airways в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года установил рекорд времени полета через Атлантику среди дозвуковых самолетов. Согласно записи сервиса Flightradar24, самолет вылетел из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди и прилетел в аэропорт Хитроу в Лондоне всего через 4 часа 56 минут. При этом в полете путевая скорость самолета достигала 717 узлов (1328 километров в час).

Примерно через 40 минут после вылета из Нью-Йорка Boeing 747-436 попал в воздушный поток урагана «Кьяра», сформировавшегося над Атлантикой и двигавшегося в сторону Европы. Именно благодаря этому лайнер и смог преодолеть 5554 километра чуть меньше чем за 5 часов. Для сравнения, среднее время полета из Нью-Йорка в Лондон при спокойной погоде составляет 6 часов 13 минут.

Несмотря на то, что путевая скорость самолета составила 1328 километров в час, что почти на 100 километров в час больше скорости звука у земли, в реальности он звукового барьера не преодолел. Путевая скорость самолета — это его скорость относительно земной поверхности. Она определяется множеством факторов, включая и скорости воздушных потоков, в которых движется самолет.

Воздушная же скорость самолета — это скорость его движения относительно воздушного потока, в котором он находится. Крейсерской скоростью для Boeing 747-436 являются 504 узла (933 километра в час). Вероятнее всего на такой или близкой к ней скорости пассажирский лайнер Boeing 747-436 и летел относительно воздушного потока урагана «Кьяра». Но из-за того, что сам воздушный поток урагана также имел свою скорость, путевая скорость лайнера получилась условно сверхзвуковой.

8 февраля Boeing 747-436 авиакомпании British Airways был не единственным самолетом, добравшимся из Нью-Йорка в Лондон значительно раньше срока. Два самолета Airbus A350-1041 авиакомпании Virgin Atlantic в тот день потратили на трансатлантический перелет за 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минут. При этом самолеты, выполнявшие рейсы из Лондона в Нью-Йорк прилетели в пункт назначения в среднем на два часа позже.

Предыдущий рекорд времени трансатлантического перелета был установлен в январе 2018 года пассажирским самолетом Boeing 787-9 Dreamliner норвежской авиакомпании Norwegian. Этот лайнер провел в воздухе 5 часов 13 минут.

Абсолютный рекорд перелета через Атлантику был установлен в феврале 1996 года сверхзвуковым пассажирским самолетом Concorde авиакомпании British Airways. Этот самолет выполнил перелет из Нью-Йорка в Лондон за 2 часа 52 минуты.