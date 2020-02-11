Февраль 11th, 2020

Памела Андерсон развелась с мужем после того, как тот оплатил ее долги

Слухи об истинной причине развода секс-символа с кинопродюсером Джоном Питерсом вызвали значительно больший резонанс, чем их неожиданная свадьба. Мужчина не стал мириться с ложью, и решил лично признаться, что Памела Андерсон обвела его вокруг пальца.

Недавно в СМИ появилась информация, что брак Памелы Андерсон и Джона Питерса распался после смс-сообщения мужчины, который в свои 74 года совсем не был готов к бурному течению супружеской жизни на расстоянии. Теперь сам кинопродюсер поспешил опровергнуть слухи и назвал истинную причину, которая привела к разрыву.

Как признался Джон Питерс изданию Page Six, несмотря на то, что находился в отношениях с другой, он согласился на этот брак, который инициировала сама киноактриса. Для мужчины это была настоящая мечта, ведь на протяжении 30 лет его чувства к Памеле Андерсон не угасали. Теперь продюсер называет себя «старым дураком», ведь 52-летняя фотомодель пошла под венец из корыстных целей. Джон потратил на любимую большую сумму, оплатив ее долги и полностью заменив ее гардероб.

«Я бросил все ради Пам. Она задолжала почти 200 000 долларов и не имела никакого способа, чтобы оплатить их», — отметил кинопродюсер.

Однако мужчина заверил, что даже 12 дней брака стали для него «прекрасной феерической любовью». Но его пугала брачная волокита и он осознал, что в 74 года стремится простого спокойной жизни, а не международной любви. Кинопродюсер до сих пор согласен заняться продвижением актерской карьеры 52-летнего секс-символа. Джон Питерс предлагает Памеле Андерсон съемки в его будущем фильме «Частный танцор». Мужчина убежден, что новая картина станет настоящим прорывом для любимой.

Напомним, что 20 января 2020 52-летняя киноактриса и фотомодель пошла под венец с 74-летним американским кинопродюсером Джоном Питерсом. Влюбленные не стали медлить со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу. Однако чувств хватило только на 12 дней. 2 февраля пресса по всему миру изобиловала заголовками об их разрыве.