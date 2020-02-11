Февраль 11th, 2020

Оскароносный фильм «Паразиты» попал в Книгу рекордов Гиннеса

Южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты«, который на днях получил четыре награды кинопремии «Оскар 2020″, занесли в Книгу мировых рекордов Гиннесса.

Об этом сообщается в Твиттере издания. В публикации отмечается, что картина режиссера Пон Чжун Хо стала первой лентой, которая победила одновременно в в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший иностранный художественный фильм».

Кроме того, создатели фильма «Паразиты» получили статуэтки «Оскара 2020″ в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший оригинальный сценарий».