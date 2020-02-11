Февраль 11th, 2020

«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» собрала у экранов рекордно малое число телезрителей. В 2020 году, по данным исследовательской компании Nielsen, трансляцию шоу в США смотрели всего 23,6 млн человек. Для сравнения, предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году: тогда премию посмотрели 26,5 млн американских зрителей.

В 2019 году показатели были чуть лучше: 29,6 млн человек. В сравнении с прошлым годом количество просмотров упало на 20%. Самой успешной в плане аудитории за последние 20 лет остается церемония 2014 года, которую посмотрели 43,7 млн человек.

Как отмечает ТАСС, такие низкие показатели эксперты связывают в первую очередь с тем, что церемония оказалась затянутой и длилась 3 часа 36 минут — примерно на полчаса дольше запланированного.