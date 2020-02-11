Операторы связи слили результаты провального тестирования «суверенного Рунета» на Урале в конце 2019 года

Согласно информации издания «РБК», операторы связи отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования на Урале оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).

Тестирование оборудования «РДП.РУ» проходило не в круглосуточном режиме. В основном системы DPI у операторов включались на некоторое время, анализировались данные по их работе, потом их выключали. Операторы старались проводить тесты незаметно для абонентов. Однако, в ходе тестирования у пользователей были зафиксированы случаи снижения скорости работы с сетью, ухудшение качества сигнала при использовании мобильного интернета, нештатный перерыв в оказании услуг связи для абонентов одного из операторов в Челябинске, прерывался коммерческий трафик в сети.

Также отдельной задачей тестирвоания было попытаться полностью заблокировать доступ к сервису Telegram, что операторами не получалось сделать в полном объеме из-за того, что мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

В настоящее время продолжается пусконаладка аналогичного оборудования, которое Роскомнадзор предоставляет оператором связи, в других регионах РФ. Где также будет проводиться полноценное тестирование данных комплектов оборудования.

15 января 2020 года Минкомсвязи утвердило график проведения в 2020 году «плановых учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования». Первые учения должны пройти 20 марта 2020 года — будут отрабатываться возможности по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.