Новый глава ОПы Зеленского Ермак ведет бизнес с разведчиками из Кремля

Сегодня о легендарном эйчаре Зе-команды: помощник Зеленского по связям с Россией ведет бизнес с бывшим российским разведчиком и советником главы Совета Федерации РФ. Это просто совпадение или так надо?

Чем отличается российский ястреб-патриот от российского голубя-либерала? Примерно тем же, чем, согласно детской советской загадке, отличается пионер от сосиски. Как гласил ответ этой загадки, «пионер – всегда готов, а сосиске еще 5 минут вариться». Российский либерал – это просто полуфабрикат российского патриота. То есть, все то же самое, но, как говорит ценитель настоящей мужской дружбы Андрей Портнов – с меньшей амплитудой. Разогрейте как следует либерала, и вы получите кондового великодержавного патриота-фарисея.

Разогрейте Навального, и он скажет вам, что «Крым не бутерброд», и что «он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины». Роднит российских патриотов и либералов полное отсутствие эмпатии к другим народам. В частности, к украинцам. Тут либерала даже разогревать не надо. Он сходу раскрывает вам модель мышления доброго людоеда, которая присутствует в его голове в качестве базовых настроек. Он совершенно искренне недоумевает, почему русских ненавидят – ведь они всего-навсего захватили чужую землю, убили несколько тысяч украинцев и сломали жизнь миллионам. Делов-то. Так что теперь – перестать дружить?

Именно такие мысли мы слышим от главреда самого либерального и самого оппозиционного СМИ России – «Эха Москвы». Алексей Венедиктов приезжает в Киев и спокойно, расслабленно рассказывает нам о том, что украинцы скоро забудут о своих военнослужащих, убитых Россией на Донбассе. Это просто станет «историческим фактом и статистикой». Да и сколько их там гибнет — «два, три человека в день», недоумевает гуманист из Москвы. «Да в России в ДТП каждый день погибает около 70 человек. Это как Карабах. Никто о нем не помнит, а там стреляют и убивают. Хрен с ним, забыли», — говорит нам добрый российский либерал.

Эту мысль, что скоро все забудется и будет дружба, Венедиктов повторяет дважды – в интервью Гордону и «Стране». Что свидетельствует о том, что мысль эта – не только Венедиктова, но и Кремля. Вип-агентом которого в российских оппозиционных кругах Венедиктов является. Иначе нельзя. Таков мучительный парадокс российской жизни. Главное российское оппозиционное издание входит в «Газпром-медиа» и финансируется властью. И поэтому с одной стороны – на «Эхе» Шендерович, Шульман или Пархоменко, а с другой – пресс-секретарь Путина Песков и первый замглавы АП президента РФ Громов, – друзья и наставники, опекающие Венедиктова.

Впрочем, зачем так глубоко копать. Сам Венедиктов признает, что имеет регулярные личные встречи с Путиным, и как бы шутя говорит, что «Путин лично курирует «Эхо Москвы». Российские журналисты неоднократно уличали Венедиктова в сливе протестов, содействии российским силовикам и непосредственном информационном обслуживании Путина. Например, когда Путина освистали на бое Емельяненко, Венедиктов заявил, что освистали не Путина, а ФСО, якобы не выпускавшую зрителей с трибун. И Навального на «бутерброд» и согласие с повесткой Путина спровоцировал тот же Венедиктов в интервью.

И вот в свой первый приезд месяц назад Венедиктов передает Зеленскому письмо матери арестованного российского пропагандиста – редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Это действие рисует жирный знак равенства между «Эхом» и «РИА Новости», между Венедиктовым и Киселевым. Это раскрытие карт. Потому что Вышинский – это ведь даже не российский журналист. Это просто украинский коллаборант, который на деньги российского государства вел агитацию в поддержку аннексии Крыма и создания ЛДНР, и был награжден за это медалями Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и «За службу Отечеству». Так что ни о какой цеховой солидарности тут речи идти не может. Венедиктов четко обслуживает запрос российских спецслужб в кейсе спасения рядового Вышинского.

Во время второго своего визита Венедиктов заявляет о намерении открыть филиал «Эха» в Украине – Киеве, Одессе и Львове. Планы Венедиктова вызвали крайне негативную реакцию в Украине – от журналистов до членов Нацсовета по телерадиовещанию. Но, несмотря на это, главред «Эха» позавчера заявил, что добьется своего, и ему не нужно «никакого разрешения, никакой лицензии».

«Тут сильно возбудились украинские соцсети, украинские депутаты, украинские дипломаты… Вы ничего не поняли. Мы уже там, мы уже у вас. Мы уже к вам пришли. «Эхо» уже у вас». И я это сделаю, что бы вы ни кричали, как бы вы ни визжали, как бы вы ни сопротивлялись, мы будем получать украинскую точку зрения на события между Россией и Украиной. И наши слушатели этого заслуживают. Так оно будет, поэтому не напрягайтесь и не тужьтесь, оно будет так, как я сказал», – сказал позавчера добрый и мягкий дедушка российской журналистики.

Способ взаимодействия России с миром вообще и Украиной в частности – это гибридные спецоперации. Активность Венедиктова в Украине – в чистом виде подобная спецоперация.

И в этой связи очень интересны явки и пароли сподвижников, на которых опирался Венедиктов во время своих визитов в Киев. Например, кто и зачем передавал Зеленскому «письмо матери» Вышинского? И от кого Венедиктов знает, что Зеленский получил и прочитал это письмо? Нет ли у лейтенанта Баканова и подчиненных ему генералов из СБУ подозрений, что таким образом Россия пытается повлиять на следствие по делу Вышинского и судей?

В своем интервью «Стране» Венедиктов называет помощника Зеленского Андрея Ермака как главного коммуникатора Офиса президента Украины с Администрацией президента РФ. Это очень любопытное признание от главреда «Эха».

И любопытен тут не столько даже сам Ермак. Немного юрист, немного кинопродюсер, немного решала по МАФам в Киеве. Помощник депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева – куратора титушек и Антимайдана, воспитанника братьев Савлоховых. И главное – друг (как он себя называет) Зеленского еще со времен работы на «Интере».

Так вот интересен не Ермак, а его партнер по трем компаниям (ЗАО «Интерпромфинанс-Украина», ООО «Медийна группа Европейского партнерства» и ООО «М.Е.П.») – Эмануилов Рахахим Яшаевич.

Интересен Рахахим Яшаевич тем, что является советником главы Совета Федерации и партнером первого замглавы Аппарата правительства РФ. А в прошлом – сотрудником спецслужб РФ с как минимум 16-летним стажем агентурной работы в странах Ближнего Востока.

Как указано в официальной биографии Эмануилова, в 1975-1981 годах он находился в загранкомандировках в посольстве СССР в Иране, в 1985-1991 — в торгпредстве СССР в Афганистане. Ветеран боевых действий. Затем в биографии торгпреда-ветерана следует пропасть в 4 года, и в 1995 году он становится акционером и заместителем председателя Совета директоров ЗАО АКБ «Интерпромбанк».

«Интерпромфинанс-Украина», собственниками которого являются помощник Зеленского Ермак и Эмануилов — это дочерняя структура ЗАО «Интерпромфинанс», зарегистрированной в Москве (улица Тверская-Ямская 2-Я, 14/15 3). В свою очередь, ЗАО «Интерпромфинанс» связано с банком, одним из руководителей которого является Эммануилов – «Интерпромбанк».

Этот банк входит в орбиту одного из самых влиятельных российских чиновников – первого замглавы Аппарата правительства Сергея Приходько (того самого, что прославился прогулкой на яхте с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой). Пакетами акций банка владеют зять Приходько и бизнес-партнёр его жены. Интерпромбанк занимает аж 125 место по активам, но, как пишут российские СМИ, зарабатывает на выдаче госгарантий больше, чем такие монстры, как Сбербанк и ВТБ.

И в связи с этим мы просим прояснить Зеленского либо Венедиктова – а кто там у нас все-таки занимается коммуникаций с администрацией Путина – Ермак (во что слабо верится с учетом его биографии мелкого решалы) или его старший партнёр Эмануилов? А также просим рассказать помощника президента Ермака, в чем состояла его роль в компании «Интерпромфинанс-Украина», где он владел 10%, а советник главы Совета Федерации и партнер первого замглавы Аппарата правительства РФ – 90%?