Февраль 11th, 2020

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

2 февраля 2020 года на свет появился третий ребенок 44-летней голливудской звезды Миллы Йовович. Актриса родила дочку, которую назвали Озиан. С первых дней знаменитость усыпала Сеть снимками новорожденной малышки, но позже поделилась печальной новостью. Ее ребенок заболел и сейчас врачи обследуют малышку.

Как рассказала Милла на своей странице в Instagram, у девочки диагностировали желтуху и им пришлось лечь в клинику. На данный момент врачи провели обследования и ждут результатов анализа крови. Отметим, что до рождения Озиан у Миллы был выкидыш, поэтому во время последней беременности актриса переживала за здоровье ребенка.

«У Ошин (олененок, – Ред.) тяжелый случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю. Врачи рекомендовали ей усиленное питание. Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки. У бедной крошки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше», – написала звезда «Пятого элемента».

Напомним также, что старшая дочь Миллы Йовович дебютировала как модель. 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала. Поклонники поздравили юную модель и сошлись во мнении, что девочка как две капли воды похожа на маму.