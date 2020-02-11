«Нафтогаз» заявил о подготовке новых исков против «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность новых исков против «Газпрома». Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, речь идет об иске о злоупотреблении «Газпромом» своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго». «Сейчас мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», — отметил он.

«Недавно нами были выявлены обстоятельства относительно роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами «РосУкрЭнерго» (ранее компания выступала посредником при поставках газа на Украину — прим. ТАСС), из-за которых «Нафтогаз» получил значительные убытки», — пояснил Витренко.

При этом он признал, что «лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов» и что на первом этапе «Нафтогаз» попытается обсудить указанные вопросы непосредственно с «Газпромом». «Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне», — добавил он.

Витренко также обозначил ряд проблемных тем, которые, по его мнению, все еще существуют в отношениях сторон. Среди них он выделил невозможность переноса точек приобретения европейскими компаниями российского газа на украинско-российскую границу по новому транзитному контракту, а также невозможность экспорта газа из РФ «независимыми от «Газпрома» компаниями».

По словам Витренко, решение этих вопросов позволит украинской стороне получить «дополнительные миллиардные доходы от транзита», снизить цены на газ на Украине на 25% даже без прямых поставок газа из РФ, а также получить ряд других выгод.