«Нафтогаз» заявил о подготовке новых исков против «Газпрома»

Компания «Нафтогаз Украины» изучает возможность новых исков против «Газпрома». Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в Facebook.
По его словам, речь идет об иске о злоупотреблении «Газпромом» своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго». «Сейчас мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», — отметил он.
«Недавно нами были выявлены обстоятельства относительно роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами «РосУкрЭнерго» (ранее компания выступала посредником при поставках газа на Украину — прим. ТАСС), из-за которых «Нафтогаз» получил значительные убытки», — пояснил Витренко.
При этом он признал, что «лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов» и что на первом этапе «Нафтогаз» попытается обсудить указанные вопросы непосредственно с «Газпромом». «Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне», — добавил он.
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