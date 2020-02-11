Февраль 11th, 2020

На Чернобыльской АЭС обнаружен странный грибок, который питается радиацией

Спустя 20 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, ученые обнаружили на стенках ее реакторов необычный черный грибок Cryptococcus neoformans, который спокойно уживался с мощным радиоактивным излучением. Более того, смертельная радиация стала частью его рациона питания.

Ученые выяснили, что этому способствовало огромное количество меланина – пигмента, отвечающего за то, чтобы наша кожа темнела от загара. Как оказалось, меланин поглощает опасное излучение, преобразуя его в энергию. Такой процесс чем-то напоминает превращение углекислого газа в кислород и глюкозу посредством фотосинтеза.

Ученые считают, что благодаря этому уникальному природному механизму у нас теперь есть возможность для создания биомимикрических веществ, одновременно блокирующих радиоактивное излучение и превращающих его в возобновляемый источник энергии.

Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans

Биотехнолог НАСА с более чем 40-летним стажем Кастури Венкатесваран, возглавивший исследования по Cryptococcus neoformans, предлагает отправить его на МКС. Выращенный в условиях космической радиации гриб поможет раскрыть неизвестные стороны ее природы.