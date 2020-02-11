На Чернобыльской АЭС обнаружен странный грибок, который питается радиацией

Спустя 20 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС, ученые обнаружили на стенках ее реакторов необычный черный грибок Cryptococcus neoformans, который спокойно уживался с мощным радиоактивным излучением. Более того, смертельная радиация стала частью его рациона питания.
Ученые выяснили, что этому способствовало огромное количество меланина – пигмента, отвечающего за то, чтобы наша кожа темнела от загара. Как оказалось, меланин поглощает опасное излучение, преобразуя его в энергию. Такой процесс чем-то напоминает превращение углекислого газа в кислород и глюкозу посредством фотосинтеза.
Ученые считают, что благодаря этому уникальному природному механизму у нас теперь есть возможность для создания биомимикрических веществ, одновременно блокирующих радиоактивное излучение и превращающих его в возобновляемый источник энергии.
Биотехнолог НАСА с более чем 40-летним стажем Кастури Венкатесваран, возглавивший исследования по Cryptococcus neoformans, предлагает отправить его на МКС. Выращенный в условиях космической радиации гриб поможет раскрыть неизвестные стороны ее природы.
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