Ливию вырезали с мирового нефтяного рынка

Доходы бюджета Ливии от экспорта нефти в января упали до нуля, заявил во вторник центральный банк страны.В результате правительство в Триполи, которое поддерживается ООН, осталось без возможности оплачивать неотложные расходы. Госслужащие остались без зарплат, и на заправках возник дефицит топлива, сообщает арабская служба CNBC.

Из-за наступления армии маршала Халифы Хафтара, которого наемниками и оружием поддерживают Россия, ОАЭ и Египет, в Ливии с середины января заблокированы порты и экспортные нефтяные терминалы.

Добыча в стране к субботе 8 феврале рухнула более чем в 6 раз — с 1,2 млн баррелей в сутки до 187 тысяч.

В результате ливийский ЦБ, контролирующий потоки нефтедолларовых доходов, недополучил 1,042 млрд долларов.

С 19 января в стране остановлена добыча на крупнейшем месторождении Эш-Шарара, которое давало около 300 тысяч баррелей в день.

В ближайшие дни производство нефти продолжит падать, заявил Bloomberg во вторник представитель Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC). По его словам, добыча составит ничтожные 72 тысячи баррелей в день.