Февраль 11th, 2020

Леся Никитюк поделилась секретами невероятной фигуры

Леся Никитюк — владелица модельного роста и прекрасной фигуры, которую не стесняется демонстрировать во всей красе. В последнее время она не на шутку волнует своих поклонников жаркими кадрами, на некоторых из которых и вовсе позирует топлесс, а также захватывает изящной талией и бесконечными ногами. Вероятно, многие стали интересоваться секретами такой замечательной формы, так что Леди Ле решила рассказать о своей диете.

Телеведущая опубликовала атмосферное снимок из кафе, на котором она сидит за столиком в красном пуловере. Перед звездой стоит аппетитная тарелка борща. По словам Леси, она не особо много делает для похудения, так как у нее просто нет на это времени.

Однако некоторых ограничений в еде все же придерживается и именно они помогают ей сохранять стройность и красоту.

Я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, я им все .. ну почти! Уже 2 года я не ем тяжелого: свинина, телятина, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочке выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе осталась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю «, — поделилась секретами красоты Никитюк.