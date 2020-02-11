Коморские острова торжественно вручили Китаю 100 евро на борьбу с коронавирусом

Коморские острова выделили Китаю 100 евро на борьбу с эпидемией коронавируса.

Как передает портал Comores-infos, президент общества коморско-китайской дружбы Ахамада Мса Млива передал послу Китая две купюры по 50 евро на покупку медицинских масок.

«Этим жестом наша ассоциация хочет показать китайскому народу, как сильно жители Коморских островов им сопереживают», — отметил он на торжественной церемонии и напомнил, что Китай был первой страной, признавшец автономность Коморских островов.

В свою очередь, посол признался, что очень тронут таким проявлением дружбы.

Коморские острова — это архипелаг рядом с восточным побережьем Африки, на западе от Мадагаскара.

По данным на 11 февраля, в Китае скончались от коронавируса 1018 человек, всего заражены 42,6 тысяч.