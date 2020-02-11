Февраль 11th, 2020

Исследование: треть россиян — больные алкоголики



Главный внештатный нарколог-психиатр Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что треть жителей России являются «тихими алкоголиками».

Больных алкоголизмом в любой стране — около 2% населения, независимо от политической и экономической ситуации, и Россия тут — не исключение, сказал нарколог-психиатр в эфире программы «Поздняков» на канале НТВ. Он пояснил, что эти 2% — это те, кто рано или поздно обратятся за помощью. Но беспокоят Минздрав совсем другие цифры.

«Одна рюмка — 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%, — поясняет нарколог Минздрава. — Они получают свое заболевание не в виде психических расстройств, которые мы видим и которые до нас дошли, а в виде соматических или неврологических расстройств. И они приходят не в наркологическую службу, а они приходят в соматические больницы, многопрофильные, общие больницы».

По словам медика, эти люди не попадают в общую статистику злоупотребляющих алкоголем именно потому, что никогда не обращаются к специалистам. И причинами смерти таких «тихих алкоголиков» становится остановка сердца, а не цирроз печени, из-за чего они также не попадают в статистику людей, которые умерли от употребления алкоголя.

Что касается «гендерной» статистики, то на каждую представительницу женского пола, страдающую от алкоголизма, в России приходится по четыре мужчины-алкоголика.