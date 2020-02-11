 
 
Февраль 11th, 2020

Илон Маск призвал всех удалиться из Facebook




Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) призвал всех удалиться из крупнейшей соцсети Facebook и назвал её «отстойной».

Своим мнением предприниматель, как обычно, поделился в Twitter. Он ответил на твит американского актёра и режиссёра Саши Барона Коэна (Sacha Baron Cohen). Тот заявил, что Facebook является монополистом, а глава компании — Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — придерживается авторитарного стиля управления. «Почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 млрд человек?», — вопрошает Коэн.

На это Маск написал: «#DeleteFacebook. Это отстой (It’s lame)». Таким образом предприниматель поисоединился к флешмобу, призывающему пользователей удалить аккаунт в соцсети.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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