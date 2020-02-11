Февраль 11th, 2020

Илон Маск призвал всех удалиться из Facebook







Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) призвал всех удалиться из крупнейшей соцсети Facebook и назвал её «отстойной».



Своим мнением предприниматель, как обычно, поделился в Twitter. Он ответил на твит американского актёра и режиссёра Саши Барона Коэна (Sacha Baron Cohen). Тот заявил, что Facebook является монополистом, а глава компании — Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — придерживается авторитарного стиля управления. «Почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 млрд человек?», — вопрошает Коэн.



На это Маск написал: «#DeleteFacebook. Это отстой (It’s lame)». Таким образом предприниматель поисоединился к флешмобу, призывающему пользователей удалить аккаунт в соцсети.