Февраль 11th, 2020

«Хищные птицы» стартовали с худшим результатом киновселенной DC

Фильм «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»» стартовал с худшим результатом расширенной киновселенной DC. Как сообщает издание Variety, по уточненным данным, картина собрала в домашнем прокате в премьерные выходные лишь 33,2 миллиона долларов, вместо 50-55 миллионов, на которые рассчитывали создатели картины ранее.

Ранее самый слабый старт продемонстрировал фантастический боевик «Шазам!», заработавший в первый уик-энд 53 миллиона долларов. Что касается мирового проката, то здесь достижения «Хищных птиц» также оказались значительно скромнее, чем прогнозировалось — 81 миллион долларов, вместо 110-120 миллионов долларов.

Источники в студии утверждают, что только для окупаемости проекту необходимо собрать в домашнем прокате не менее 100 миллионов долларов. С таким стартом это представляется весьма проблематичным. Студии Warner Bros. еще предстоит оценить перспективность создания сиквела, о возможности съемок которого говорила ранее исполнительница главной роли Марго Робби.

Также пока неизвестна и судьба другого проекта по мотивам комиксов DC — «Сирены Готэма», создание которого анонсировалось еще в 2016 году.